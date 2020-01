Een dag minder werken voor hetzelfde loon: “Personeel had weinig energie”

Overal op de wereld poppen ze op: bedrijven die van een vijfdaagse werkweek teruggaan naar een week waarin maar vier dagen wordt gewerkt. In Nederland zijn werkgevers nogal huiverig om de stap te zetten. Een van de bedrijven die het wel aandurft is marketingbureau Loyals.

Partners Gillian Robles en Youri Lieberton constateerden dat hun 100 medewerkers weinig energie hadden, vertellen ze aan het Algemeen Dagblad. “Dat is niet goed voor henzelf en ook niet voor het werk dat ze afleveren’’, zegt Robles.

Werknemers worstelden met een gebrek aan tijd, aldus Lieberton. “Als je hard werkt, heb je ook tijd nodig om op te laden. Natuurlijk heb je het weekend vrij, maar tegenwoordig heeft iedereen ook zoveel verplichtingen naast werk. En er is sociale druk om daaraan te voldoen, dus kies je niet voor jezelf. Met die extra vrije dag willen we onze werknemers de gelegenheid geven om dat toch te doen.’’

Gek genoeg, waren de medewerkers niet direct enthousiast. “We hadden applaus verwacht, maar dat kwam dus niet’’, zegt Lieberton. “Ze waren vooral sceptisch, wilden weten hoe we dat praktisch gingen regelen. En vooral: hoe gingen we dan zorgen dat alles af kwam’’

Robles: “Toen we het eenmaal aan iedereen binnen het bedrijf bekend hadden gemaakt, zagen we dat mensen actief gingen meedenken over hoe ze dezelfde taken gedaan zouden krijgen in minder tijd. Kan die ene vergadering niet korter, bijvoorbeeld. We hadden dat niet van hen gevraagd of verwacht, dat gevoel ontstond spontaan binnen het bedrijf.’’

Het tweetal springt ook niet zomaar in het diepe. Lieberton: “Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in data. Wij kunnen zo precies bijhouden wat de productie is en of daar deze maand iets in veranderd is. Dat je het effect objectief kan beoordelen, is voor ons noodzakelijk. Anders baseer je de beslissing om het te doen of niet alleen maar op gevoel.’’