Amazonbaas Jeff Bezos in een kwartier 13 miljard rijker

Het gaat goed met Amazon. De online winkel maakte in het laatste kwartaal van vorig jaar 3,3 miljard dollar winst. Dat is 10 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Grote baas Jeff Bezos, die 12 procent van de aandelen bezit, zag zijn fortuin daardoor in een kwartier tijd met ruim 13 miljard dollar toenemen.

Experts en ook Amazon zelf hielden rekening met tegenvallende winstcijfers, vooral vanwege Amazon Prime. Dit is een abonnement waarmee je kortingen en andere voordelen krijgt. Zo konden leden bijvoorbeeld profiteren van gratis verzending binnen een dag. Dit kostte de webwinkelgigant wel bakken met geld, maar het leverde nog meer op.

Het aantal abonnees van de dienst, die ook videostreaming levert, steeg in een jaar van 100 naar 150 miljoen. Het deed het aandeel goed. Dat schoot met ruim 12 procent omhoog.