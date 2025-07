Let op: code oranje van kracht in drie provincies om zwaar onweer

Kijk uit als je vanmiddag naar buiten gaat: het weer slaat om. Na dagen van tropische temperaturen komt er vandaag abrupt een einde aan het rustige weer. Vanaf halverwege de middag trekken zware onweersbuien over de oostelijke helft van Nederland, met name het oosten van Gelderland, Limburg en Overijssel moet zich opmaken voor noodweer . Het KNMI heeft hiervoor code oranje afgegeven.

De buien ontwikkelen zich snel en kunnen lokaal voor veel overlast zorgen. Denk aan zware windstoten tot wel 100 km/u, hagelstenen van 2 tot 4 centimeter en in korte tijd grote hoeveelheden regen. In het oosten worden de zwaarste buien verwacht. Aan het begin van de avond trekken deze richting Duitsland.

Stormachtige buien

De stormachtige buien kunnen gevaar opleveren voor verkeer, buitensporten, watersporters en festivals. Ook is er door blikseminslag risico op brand en schade. Houd weerapps goed in de gaten als je plannen hebt om de natuur in te gaan.

Tot het onweer losbarst, blijft het bijzonder heet. In het zuiden en oosten worden temperaturen tot 37 graden verwacht. Alleen op de Waddeneilanden is het iets koeler. Door de windstilte en hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan, wat het extra zwaar maakt voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Nationaal Hitteplan

Daarom is het Nationaal Hitteplan nog altijd van kracht. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland geldt ook hier code oranje voor extreme hitte. De waarschuwing is duidelijk: vermijd zware inspanning tussen 12:00 en 18:00 uur. Blijf zoveel mogelijk binnen, drink voldoende water en zorg ook voor mensen in je omgeving die hulp kunnen gebruiken.

Aan het einde van de middag koelt het vanuit het westen langzaam af. Pas later op de avond wordt het ook in het oosten wat aangenamer. Vanaf morgen volgen weer koelere dagen, maar eerst moet Nederland nog even door deze zinderende én dreigende dinsdag heen.

Kort samengevat:

* Code oranje voor hitte en zware onweersbuien, vooral in het oosten

* Kans op windstoten, hagel, bliksem en wateroverlast

* Tropische temperaturen van 35-37°C

* Pas op met buitenactiviteiten en hou het weerbericht goed in de gaten

Blijf binnen, blijf koel en blijf veilig.