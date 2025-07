Nederlandse Nobelprijswinnaar is zijn nationaliteit kwijt

Nederland is een van zijn Nobelprijswinnaars kwijt. Andre Geim , de Brits-Nederlandse natuurkundige die in 2010 de prijs kreeg toegekend voor zijn ontdekking van grafeen (een vorm van koolstof) is zijn Nederlandse nationaliteit verloren, schrijft de Volkskrant.

De Nederlandse nationaliteit vervalt automatisch als iemand een andere nationaliteit aanneemt. Daarop zijn een paar uitzonderingen, maar die gaan niet op voor de van oorsprong Russische Geim.

Geim, die in Groot-Brittannië woont en verbonden is aan de universiteit van Manchester, zegt dat hij een paar maanden geleden een email van het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg, waarin hem werd medegedeeld dat hij zijn Nederlanderschap kwijt was. 'Ik kreeg te horen dat ik mijn paspoort moest inleveren bij de Nederlandse ambassade in Londen en dat ik anders Interpol achter me aan zou krijgen.'