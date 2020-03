De banken zijn deze crisis niet schuldig, in tegendeel, ze helpen écht

De banken hebben sinds 2008 een extreem slecht imago. Terecht. Door extreem egoïstisch gedrag stortten ze de hele wereld in de misere.

Maar de Nederlandse banken laten deze crisis een heel ander gezich zien. Ze zijn dit keer deel van de oplossing.

Wiebe Draijer van Rabobank: ‘Wij staan klaar om klanten zo gezond mogelijk door de economische crisis heen te helpen, in plaats van dat we onze eigen crisis aan het managen zijn waar de de rest van de wereld last van krijgt.’

Het blijft niet bij vrome praatjes. Banken schieten bedrijven en particulieren werkelijk tegemoet. En in een mate die zoden aan de dijk zet.

Banken schorten de betalingen van rente en aflossing voor zes maanden op voor alle gezonde mkb-bedrijven. Het gaat om tienduizenden klanten en tientallen miljarden aan kredieten. Ook huiseigenaren en grote bedrijven met financiële problemen krijgen hulp.

Het FD: “Banken zijn zo, samen met de overheid en centrale banken, het infuus dat het bedrijfsleven voorlopig overeind houdt. Veel groter kan het verschil met de vorige crisis niet zijn.”