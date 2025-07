De eerste Nazi-wet is een feit: hulp aan onderduikers strafbaar

doe het niet. Niet op politieke gronden, maar omdat de wet tot chaos zal leiden. De prachtige wetten van Marjolein Faber zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Iedereen die verstand heeft van een effectief beleid rond asiel raadde de wet af. Van de Raad van State, via het COA tot de gemeenten zeiden:Niet op politieke gronden, maar omdat de wet tot chaos zal leiden.

En dat was nog voor de Kamer besloot nog een toefje slagroom op het gedrocht van Faber te spuiten. Het wordt strafbaar als je je illegaal in Nederland bevindt. Ook als dat buiten je schuld is, omdat je nergens anders heen kunt. Dat lijkt erg op de situatie van de Duitse Joden in 1938: ze konden nergens heen, maar ze waren toch strafbaar als ze hier bleven.

Vanaf 1940 was het ook strafbaar Joden te helpen die hier waren, omdat ze anders werden vermoord.

Dat geldt nu weer: illegalen zijn strafbaar, ook als ze zouden willen meewerken aan hun vertrek en mensen die illegalen helpen met onderduiken kunnen tot zes maanden cel worden veroordeeld.

De huidige asielminister Van Weel heeft plechtig beloofd dat de soep niet zo heet gedronken zal worden. Maar dat is juridische flauwekul. Als zijn opvolger, of de opvolger van de opvolger, weer een soort Faber is zal de wet natuurlijk wel worden uitgevoerd.

Er is een kans dat de Eerste Kamer de wet tegenhoudt. Maar zelfs dan is het droevig dat we als land in meerderheid zo diep zijn gezonken.