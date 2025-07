Waarom sommige mensen seks alleen leuk vinden met (bijna) vreemden

Sommige mensen vinden seks met onbekenden spannender dan met een bekende partner. Dit heeft te maken met hoe ons brein werkt.

Het brein houdt van nieuwigheid

Ons brein maakt een stof aan die dopamine heet. Deze stof zorgt ervoor dat we ons goed voelen. Bij seks met een nieuwe persoon komt er veel meer dopamine vrij dan bij seks met iemand die we al kennen. Daarom voelt het spannender.

Dit noemen wetenschappers het Coolidge-effect . Het betekent dat mensen (en dieren) opnieuw opgewonden raken door een nieuwe partner, zelfs als ze net seks hebben gehad met hun huidige partner.

Spanning door onzekerheid

Bij een vreemde weet je niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet hoe die persoon eruit ziet zonder kleren, hoe hij of zij reageert, of wat er allemaal kan gebeuren. Deze onzekerheid maakt het spannend.

Bij een bekende partner weet je ongeveer wat er gaat gebeuren. Het wordt voorspelbaar en daardoor minder opwindend.

Minder druk en verwachtingen

Met een vreemde hoef je niet aan verwachtingen te voldoen. Je kunt jezelf zijn zonder bang te zijn voor oordelen. Bij een bekende partner kunnen er patronen ontstaan over hoe seks "hoort" te gaan.

Fantasie versus werkelijkheid

Het is belangrijk te weten dat fantaseren over seks met vreemden normaal is. Dit betekent niet dat iemand dit echt wil doen. Fantasieën helpen mensen om spanning te voelen en nieuwe dingen uit te proberen in hun hoofd.

Risico's

Hoewel het begrijpelijk is waarom mensen dit voelen, kan het ook problemen veroorzaken in relaties. Het kan leiden tot vreemdgaan en pijn voor de partner.