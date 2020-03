Met deze bedrijven gaat het juist opperbest in de coronacrisis

Menig bedrijf heeft moeite om de coronacrisis te overleven, terwijl het voor sommige ondernemers juist een gouden tijd is. De supermarkten draaien op volle toeren, maar ook bouwmarkt en tuincentrum maken overuren.

Mensen houden tijd over voor klusjes en niet alleen om het huis, maar ook in huis dus doen behalve de bouwmarkten ook ketens als Blokker en Hema goede zaken. Retaileconoom Dirk Mulder van ING zegt tegen RTL Nieuws: “De consument heeft zijn zinnen op andere dingen gezet.” Denk aan puzzelen, klussen, lezen, maar ook extra lekker koken. “Mensen willen zichzelf toch een beetje verwennen, zeker in deze vervelende tijden.”

De meeste winkels zijn dicht dus zoeken velen hun heil online, ziet brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Daarbij slaan we de reis- en modebranche over. Eten, drinken, verzorgingsproducten en thuiswerkbenodigdheden gaan juist heel hard.

Ook bedrijven die software aanbieden voor online werken, onderwijs of events doen goede zaken. Maar het zijn de streamingdiensten, die hun inkomsten het hardst zien stijgen. YouTube, Disney+ en Netflix hebben hun beeldkwaliteit al verlaagd om de toestroom van kijkers aan te kunnen.