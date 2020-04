Duitse regeringspartij: Rijke mensen moeten mogelijk deel van vermogen afstaan

Heel rijke mensen zouden mogelijk eenmalig afstand moeten doen van een deel van hun vermogen. Dat zegt de leider van de Duitse SPD, Saskia Esken. Zo kunnen de allerrijksten helpen om de economische schade door het coronavirus te beperken.

De sociaaldemocraten regeren samen met de CDU van Angela Merkel. “We zullen een eerlijke verdeling van de lasten nodig hebben, en dat betekent voor de SPD dat de sterkste schouders het meeste bijdragen”, zei Esken tegen de Stuttgarter Zeitung.

Het afstaan van particulier vermogen is niet ondenkbaar. In de Duitse grondwet is een passage opgenomen die dit mogelijk maakt. De liberale FDP heeft vooralsnog geschokt gereageerd op het voorstel. Een vermogensafdracht zou volgens de liberalen het economisch herstel juist vertragen.

Ook Duitsland kampt met de eerste economische gevolgen van de coronacrisis. Een op de vijf ondernemingen heeft al arbeidstijdverkorting aangevraagd. De regering heeft besloten om 156 miljard euro extra in de economie te pompen.