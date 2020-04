HEMA-eigenaar Boekhoorn zet schuldeisers onder druk

Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn stuurt aan op schuldsanering bij de warenhuisketen. Hij wil van zijn eigen miljardenvermogen geld pompen in het wankele bedrijf als de schuldeisers afzien van een deel van hun schuld, schrijft het FD. De klok tikt: in juni moet eigenaar Boekhoorn een lening van €50 mln aflossen.

‘We zeggen intern: Hema is een toptent, maar met een verkeerde schuldstructuur’, zegt Corné Melissen, partner bij Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos Investments. De corona-crisis maakt dat nog acuter. Buitenlandse Hema-vestigingen zijn gesloten, in Nederland is de omzet met meer dan een derde gedaald.

Boekhoorn werd extreem rijk in de telecomsector en investeert sindsdien in van alles: hij richtte De Pers op (en hief die ook weer op) en is eigenaar van Ouwehands Dierenpark, waar hij ook kantoor houdt met zicht op de apen.