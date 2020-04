Ook in Nederland zal de coronacrisis vooral de lagere inkomens treffen

Wie verliezen in deze crisis hun baan? Voor welke kinderen is thuisonderwijs het lastigst? En wie heeft de minste ruimte om de economische klappen op te vangen? Het zijn de lagere inkomens die het hardst worden getroffen door de coronacrisis, schrijft Het Parool.

Angst voor besmetting

Uit een rapport van CNV dat afgelopen week verscheen, blijkt dat een kwart van de medewerkers in de zorg, de bouw, de beveiliging, de schoonmaak, het transport en de retail zich niet veilig voelt op de werkvloer en bang is te worden besmet. “De tegenstelling tussen witte en blauwe boorden tekent zich ook hier weer af,” zei CNV-voorzitter Piet Fortuin daarover.

Les in de badkamer

Ook in het onderwijs is de ongelijkheid schrijnend. In sommige gezinnen zijn de ouders niet in staat te helpen bij online onderwijs of is er geen ruimte om te werken. “Leraren krijgen nu via de webcam een kijkje achter de voordeur en zien dat sommige leerlingen in de badkamer werken,” zei onderwijsbestuurder Joke Middelbeek tegen de krant. Uit onderzoek is bekend dat alleen al een zomervakantie leidt tot aanzienlijke ontwikkelingsverschillen tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders, omdat hoogopgeleiden vaker een boek lezen met hun kinderen of naar een museum gaan.

Meer huiselijk geweld

De Kindertelefoon signaleert bovendien een schrikbarende stijging van huiselijk geweld en ruzies binnen gezinnen. “We zien op dit vlak een stijging van veertig procent sinds het begin van de coronacrisis,” zegt woordvoerder Suzanne Pappot. “Dat zijn een paar honderd gesprekken extra per week met kinderen die aangeven dat ze liever niet thuis zijn.”

Laagbetaalden hardst getroffen

Degenen die als eerste hun baan kwijtraken zijn niet de mensen die financieel wel tegen een stootje kunnen. Vooral de horeca, het toerisme en de groothandel worden immers zwaar getroffen door de coronacrisis. Bij de gemeente Amsterdam is het aantal bijstandsaanvragen verdrievoudigd, schrijft het Parool.

Het zijn mensen met niet al te hoge salarissen en niet al te vaste contracten die nu al in de problemen komen. “Het is toeval,” zegt onderzoeker Bert Tieben. “Maar als er geen maatregelen worden genomen, zal deze crisis laagbetaalden harder treffen.”