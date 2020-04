Econome Baarsma: “We gaan straks naar een revalidatie-economie”

Naar mate de coronacrisis langer duurt en de toename van het aantal patiënten op de ic afneemt, groeit de zorg om de economie. Econome Barbara Baarsma (50) vindt dat het kabinet transparant moet zijn over de economische schade die de coronamaatregelen veroorzaken.

Verborgen maatschappelijke kosten

De hoogleraar en directievoorzitter Rabobank-Amsterdam vraagt in een interview met het AD aandacht voor kwetsbare groepen. “We lijken te weinig oog te hebben voor de verborgen maatschappelijke kosten van de maatregelen. Denk aan de thuiswerkers die moeten jongleren met werk en de aandacht aan hun kinderen. Dat geeft stress en komt de productiviteit niet ten goede. En er zijn volgens de sectororganisatie PO-raad maar liefst 7000 basisschoolleerlingen die nu gewoon kwijt zijn. Ze zijn uit beeld bij de scholen. Er zijn veel kinderen die geen toegang hebben tot een laptop of wifi. Hun thuissituatie is vaak al niet optimaal, maar die schade halen ze niet meer in, vrees ik. Dat levert ook onherstelbare maatschappelijke schade op.’’

Onherstelbare schade

Of de economische schade onherstelbaar is? “Als je nu je huis wilde verbouwen, dan zul je wachten, maar het volgend jaar alsnog doen. Maar er zijn ook bedrijven die geen ‘inhaal-vraag’ gaan krijgen,” zegt ze. “Denk aan de horeca. Stel, je gaat nu twee keer per week uit eten. Je gaat niet straks als de horeca weer open is zes keer per week uit eten om dat in te halen. En je gaat ook niet ineens zes vakanties inhalen. Die bedrijvigheid is gewoon verloren, net als in de logistiek en groothandel. Dat is permanente schade. Die is groot in ons land, omdat de dienstensector groot is.”

Haar advies aan Rutte: “Ik wil het kabinet niets voorschrijven, maar vraag om transparantie van de afwegingen om daarmee het draagvlak onder de maatregelen te behouden. En ik adviseer vooral: Als u een versoepeling overweegt, help dan allereerst de kwetsbare groepen. Dus open bijvoorbeeld wel de school voor kinderen die nu geen afstandsonderwijs krijgen.”

Hoe zwaar de recessie wordt, weet Baarsma ook niet. Wel zegt ze: “We zullen straks naar een revalidatie-economie gaan en dan moet niet al het vlees van de botten zijn. We moeten dan meteen weer kunnen starten. Als we de economie nu onnodig veel schaden, zullen er meer bedrijven zijn die niet meer kunnen opveren.”