‘ING en ABN AMRO hebben miljoenen geleend aan Wirecard’

ABN AMRO en ING dreigen voor 180 miljoen euro het schip in te gaan als de Duitse betalingsdienstverlener failliet gaat. Dat meldt persbureau Bloomberg. De twee Nederlandse banken waren samen met dertien andere banken met Wirecard in gesprek over een verruiming van een kredietfaciliteit van 1,75 miljard euro die de in opspraak geraakte Duitse bank voor 90 procent had benut.

Dat betekent dat Wirecard voor net geen 1,6 miljard euro heeft geleend. Daarvan hebben ING, ABN AMRO, Commerzbank en LBBW met elk 180 miljoen euro het grootste deel in handen. ING en ABN AMRO geven beide aan geen uitspraken te doen over individuele klanten.

Wirecard is verwikkeld in een boekhoudschaal waarbij rond de 2 miljard euro kwijt is. Het bedrijf heeft inmiddels uitstel van betaling aangevraagd.