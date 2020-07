Huren in Amsterdam en andere grote steden dalen

De coronocrisis heeft het onmogelijke bereikt: de huren in de vrije sector in de grote steden dalen, schrijft het FD. Door het wegblijven van buitenlandse werknemers en toeristen is er relatief veel aanbod.

Die conclusie trekt huurplatform Pararius.

‘Er was al een soort plafond bereikt in de grote steden’, zegt directeur Jasper de Groot. ‘Maar de coronacrisis heeft een versterkend effect gehad en de prijzen door het ijs laten zakken.’

Dat wijten De Groot en makelaars die het FD sprak vooral aan het wegblijven van expats. Vanwege de coronacrisis zijn veel buitenlandse werknemers tijdelijk teruggekeerd naar het land van herkomst. Anderen komen vanwege reisbeperkingen nog niet naar Nederland. Daardoor kwamen huizen vrij. Bovendien kregen verhuurders concurrentie van partijen die hun huizen niet meer aan toeristen konden verhuren.

Amsterdam blijft nog altijd de duurste stad om een huurhuis te zoeken, maar de gemiddelde prijs per vierkante meter huurwoning is het afgelopen kwartaal gedaald naar €23,09. Dat is 1,4% lager dan in dezelfde periode vorig jaar en op kwartaalbasis al de tweede daling op rij.