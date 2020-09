Scholieren hebben meer te besteden, maar vinden het niet genoeg

Scholieren hebben meer geld te besteden dan vier jaar geleden. Zo krijgen ze iets meer zakgeld en kleedgeld en verdienen ze flink meer met bijbaantjes. Desondanks vindt meer dan de helft dat ze geld tekortkomen, meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van zijn Scholierenonderzoek 2020.

Scholieren krijgen gemiddeld 95 euro per maand zakgeld en kleedgeld. Ten opzichte van vier jaar geleden is dat een stijging van 15 euro. Met bijbaantjes verdienen ze nog eens gemiddeld 174 euro, tegen 136 euro in 2016. Vakantiewerk levert ook iets meer op dan vier jaar eerder. Gemiddeld heeft een scholier dit jaar 147 euro per maand te besteden. In 2016 was dat nog 112 euro.

Meer scholieren krijgen kleedgeld en minder ouders betalen dan ook alle kosten voor kleding en schoenen voor hun tieners. Tegelijkertijd betalen ouders wel steeds vaker alle kosten voor de mobiele telefoon, vakantie en dagjes uit. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart ziet die trend met lede ogen aan. "Leren hoe je moet rondkomen van een bepaald budget is een voorwaarde om later betalingsproblemen te kunnen voorkomen."

Veel ouders helpen hun kind met online bankieren of bij het veilig doen van aankopen online. "Tegelijkertijd worden kinderen nu online meer geconfronteerd met een wereld waarin alleen the sky the limit is", verwijst Vliegenthart naar de invloed van sociale media. De financiële opvoeding van tieners is dan ook niet alleen een taak voor de ouders, vindt hij. "Financiële problemen zijn immers ook een maatschappelijk probleem. Het wordt steeds belangrijker om de financiële weerbaarheid van jongeren en kinderen te versterken."