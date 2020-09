Je pincode opschrijven kan duur uitpakken

Een 88-jarige vrouw had op een klein briefje voor de zekerheid haar pincode genoteerd. Ze bewaarde briefje en pasje op dezelfde plaats. De vrouw had iemand binnengelaten die zich voordeed als een medewerker van een energiemaatschappij. Vervolgens werd binnen twee dagen twintig keer geld opgenomen met haar bankpas. Zo verdween in totaal een bedrag van 7000 euro van haar rekening.



De bejaarde vrouw vroeg het geld terug bij de bank, maar die weigerde dat, omdat ze ‘grof nalatig had gehandeld door de pincode op een briefje in haar woning te bewaren’. De Nederlandse Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is het eens met de bank en stelt dat de vrouw zich ondanks haar leeftijd beter had moeten beschermen tegen mogelijke fraude.