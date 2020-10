Elektrisch rijden ook zonder subsidie goedkoper

Elektrische auto’s worden steeds betaalbaarder. Zelfs zonder subsidie is het goedkoper om elektrisch te gaan rijden.

Eind dit jaar en begin volgend jaar komen diverse automerken met een goedkope elektrische variant. Zo komt Skoda met de Enyaq, Volkswagen met de ID3, Opel met een elektrische Mokka en Fiat met een elektrische 500 cabrio. De prijzen liggen tussen de 30.000 en 39.000 euro en het bereik is minimaal 250 kilometer. Kia en Hyundai hebben al een elektrische auto in deze categorie op de markt.

Volgens Leaseplan zijn de auto’s in dit segment concurrerend met benzine-auto’s. Milieu Centraal kwam na een berekening uit op bijna 170 euro per maand voordeel voor elektrisch ten opzichte van benzine. Expert Auke Hoekstra van de TU Eindhoven is stellig tegen RTLZ: “Met de nieuwe generatie modellen die een stuk betaalbaarder is, is het per maand al snel veel goedkoper om elektrisch te gaan rijden. En dat geldt vaak al vanaf dat je 10.000 kilometer per jaar rijdt.”

Onderhouds- en brandstofkosten zijn veel lager bij een elektrische auto. Wel is de verzekering duurder en slijten de banden iets sneller. Ook kost een laadpaal aan huis tot wel 2000 euro. Toch is onder de streep de compacte elektrische auto goedkoper.