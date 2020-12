Elektrische deken is een essentieel product, een frituurpan niet

Woede en verwarring bij de middenstand: waarom mag de HEMA wel open en Blokker niet. En waarom mag de schoenreparateur wel schoenen repareren, maar geen veters verkopen; voor veters kun je terecht bij AH.

‘Ik snap er helemaal niks meer van’, zegt Blokker-eigenaar Michiel Witteveen tegen het FD. ‘Als je een pan soep bij de kassa neerzet, ben je nu een essentiële winkel.’

Zelfs voor de politie zijn de regels onduidelijk, zo bleek toen een verslaggever van Omroep Brabant dinsdagochtend getuige was van een ingreep van de politie bij de Hema in Schijndel. De winkelketen verkocht onder andere lingerie en een koekenpan, en dat mag niet. Een Hema-woordvoerder beloofde meteen beterschap.

Maar toen dezelfde agenten vlak daarna een Kruidvat op de vingers wilden tikken voor de verkoop van niet-essentiële producten, kregen zij het deksel op de neus. Omdat de keten in de eerste plaats een drogisterij is, en dus essentieel, mag zij haar hele assortiment blijven verkopen. Ook de huispakken en rugzakken.

‘Een oudere vrouw kwam vanmorgen voor een rouwkaart’, vertelt de eigenaar van de Primera-winkel in de binnenstad van Den Bosch. ‘Nee mevrouw, die mag ik u niet verkopen. U kunt hier alleen de postzegel kopen. Dat is toch schrijnend?’

Het is niet moeilijk te voorspellen dat er woede komt en rechtszaken. En wie weet: een Kamerdebat over de vraag wat essentieel is