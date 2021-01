Google sluisde 128 miljard euro via Nederland naar ander belastingparadijs

Google heeft via een Nederlandse dochteronderneming in acht jaar tijd 128 miljard euro weggesluisd naar Bermuda. Dat heeft de Nederlandse schatkist zo’n 25 miljoen euro opgeleverd.

De constructie die draaide om het rondpompen van royalty’s bestond tussen 2012 en 2019, maar is daarna opgeheven. Via dochterbedrijven in Ierland en Singapore kwamen de vergoedingen voor het gebruik van intellectueel eigendom bij Google Netherlands Holdings B.V. terecht. Dit bedrijf maakte het geld over naar Bermuda. Zo hoefde de zoekgigant geen belasting te betalen over de royalty’s die Nederland binnenkwamen en weer uitgingen.

Was dit geld, zoals het hoort, naar de Verenigde Staten gegaan, dan had Google daar tussen 2012 en 2019 tot wel 38 miljard euro belasting over moeten betalen. Het bedrijf moest nu enkel zo’n 25 miljoen aan winstbelasting aftikken in Nederland. Over de totale royalty’s kwam de belasting in ons land uit op 0,02 procent.

Pas vorig jaar zijn de belastingregels aangepast. Mogelijk reden voor Google om een ander hulpvaardig belastingparadijsje te zoeken.