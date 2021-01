‘OM onderzoekt rol Gerrit Zalm bij witwasfraude ABN Amro’

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of het voormalige ABN-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm iets te verwijten valt bij de fouten die zijn gemaakt bij de controle op witwasfraude. Dat meldt het FD.

De bank zou ongebruikelijke transacties te weinig hebben gecontroleerd, cliënten niet voldoende hebben onderzocht en niet snel genoeg hebben afgestoten als er iets niet in de haak was. Vooral in de periode dat Zalm de bank leidde, tussen 2013 en 2018, gebeurde dit veel.

Volgens de zakenkrant zit het onderzoek in de eindfase en wordt er gewerkt aan een schikking. Vrijwaring van personen hoort naar verluidt niet bij de afspraak, maar of echt overgegaan wordt tot vervolging is onduidelijk.