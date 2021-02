Woonbelastingen fors omhoog: in sommige gemeenten meer dan 20 procent stijging

Gemeenten gebruiken de belastingen voor huiseigenaren om de begroting sluitend te krijgen. Reden waarom de tarieven met gemiddeld 4,9 procent omhoog gaan. In sommige gemeenten gaan woningbezitters zelfs minstens 20 procent meer betalen.

De Vereniging Eigen Huis, die het nieuws bekendmaakte in de Telegraaf, is not amused. “Dit valt zwaar tegen”, zegt voorzitter van de club Hans André de la Porte in de krant. Gemiddeld gaan de gemeentelijke woonlasten omhoog met 844,67 euro. Huiseigenaren betalen 40 euro meer dan vorig jaar.

In Amsterdam, Ermelo, Nunspeet, Opmeer en Renkum gaan de tarieven van de onroerend zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing zelfs met meer dan 20 procent stijgen.