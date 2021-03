Hoeveel verdient een YouTuber per video?

YouTuber worden, het is tegenwoordig de droom van menig kind, zoals dat vroeger politieagent of brandweerman was. Maar verdient dat nog een beetje? Je raadt het antwoord misschien al: ja, maar alleen als je heel veel kijkers weet te trekken.

In Inc. Magazine doet YouTuber Bryan Elliott een boekje open over zijn inkomsten. Als een video een miljoen keer wordt bekeken, levert hem dat ongeveer 27.000 euro op aan advertentie-inkomsten. YouTube roomt daar 40 procent van af, zodat er een kleine 17.000 euro over blijft.

Veel geld voor één video, maar het is natuurlijk niet zomaar verdiend. Ten eerste haal je niet zo makkelijk een miljoen views; de best bekeken video in Nederland was vorig jaar eentje van Jochem Myjer met 4,9 miljoen views.

Ten tweede levert de ene video meer op dan de andere: adverteerders zijn bereid om meer te betalen voor bepaalde thema’s. En ten derde zit er vrij veel werk in. In het begin leverde de betreffende video bijvoorbeeld weinig op. Elliot deed allerlei aanpassingen aan de tags, de titel en de omschrijving.

De video begon pas te lopen toen hij hem aanpaste van de categorie entertainment naar educatie. Vervolgens heeft hij al zijn 600 video’s omgezet naar die categorie. Alles bij elkaar duurde het een jaar voor hij doorhad wat het meeste opleverde.