Als je een vakantie boekt naar Malta krijg je 220 euro korting

Om het toerisme een kickstart te geven, krijgen de eerste 35.000 toeristen die een vakantie boeken naar het zonnige Malta tot 220 euro korting op hun hotelovernachtingen.

Het dwergstaatje in de Middellandse Zee wil vanaf 1 juni het seizoen weer openen voor toeristen. De combinatie van een hoge vaccinatiegraad op het eiland zelf en een Europees coronapaspoort moet dat mogelijk maken.

De korting geldt voor toeristen die minimaal drie overnachtingen boeken. Hoe meer sterren een hotel heeft, hoe meer je bespaart: je krijgt 100 euro terug op je reservering in een driesterrenhotel en zelfs 220 euro voor je boeking in een vijfsterrenhotel op zustereiland Gozo.

Malta is in hoge mate afhankelijk van toerisme. In 2019 was het goed voor 16 procent van het bbp. Dat is in coronajaar 2020 volledig ingestort. De hoop is nu gevestigd op de zomer van 2021.

Het land presenteert zich graag als een van de veiligste bestemmingen van Europa. Er zijn relatief weinig coronabesmettingen en inmiddels heeft een derde van de bevolking minstens één prik gehad.

Natuur en cultuur

Malta kenmerkt zich als een hele afwisselende zonbestemming. Door de vele overheersers die het eiland heeft gekend, is een rijke en gevarieerde cultuur ontstaan. Naar verluidt zijn de megalithische tempels in het zuiden van het land de oudste, vrijstaande bouwsels op aarde. Verder staan er 365 kerken op Malta en het nabij gelegen Gozo, waarvan vooral die in hoofdstad Valletta de moeite waard is.

Tenslotte is er ook voor de natuurliefhebber genoeg vertier te vinden. De afgelopen jaren zijn er prachtige wandelroutes aangelegd langs de kust. Je kunt urenlang over de hoge kliffen struinen, waarbij je af en toe afdaalt naar een baaitje voor de broodnodige verkoeling.