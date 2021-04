Stijgende huizenprijzen strop voor starter: “Wie nog niet heeft aangepikt, gáát ook niet meer aanpikken”

De huizen in Nederland zijn peperduur en de woningprijzen gaan ook niet snel meer dalen. Daarvoor waarschuwt econoom Hans de Geus in Trouw. “Wie nu nog niet heeft aangepikt, gáát ook niet meer aanpikken.”

Slachtoffer zijn dus jongeren, die nu nog geen huis hebben. Zij zijn aangewezen op prijzige huurwoningen, waardoor ze ook niet kunnen sparen voor een koopwoning. De Geus. “Nu red je het als jonge starter alleen nog als je rijke ouders hebt.”

Onderpand

De beurscommentator van RTLZ verwacht niet dat de huizenprijzen gaan dalen, omdat woningen een onderpand vormen voor leningen. Dalen ze sterk in waarde dan wankelt het hele bankwezen, klinkt het. “Dat dat niet overdreven is, weten we sinds de kredietcrisis van 2008, toen banken op omvallen kwamen te staan doordat hypotheken in de Verenigde Staten waardeloos bleken. In zekere zin is het goed dat die crisis zich heeft voorgedaan. Want daardoor weten we dat het mis kán gaan. Maar ook dat het niet mis mág gaan, want banken zijn too big to fail. Daarom zal wonen duur moeten blijven. De vermogensmarkten gijzelen de woningmarkt.”

Woningen goedkoper maken is dus niet zo makkelijk. Niet alleen banken, maar ook pensioenfondsen hebben baat bij dure woningen, net als huizenbezitters zelf. “Zo zit het systeem in elkaar”, zegt De Geus. “We zijn een fuik in gezwommen waar we niet meer uit kunnen.”

Altijd schaarste

Meer huizen bouwen is volgens hem niet de oplossing. “Er is altijd een zekere schaarste aan woningen, er is altijd behoefte aan meer”, licht hij toe. “Maar die vraag wordt niet door de woonbehoefte bepaald, maar door de financieringsruimte. Zolang er mensen zijn met geld, zal er vraag naar woningen zijn.”

Wat zijn oplossingen dan wel zijn? De hypotheekrenteaftrek afschaffen en een woning beschouwen als vermogen en er dus belasting over heffen.‘Kapitaal rendeert beter dan arbeid en is ook nog eens lager belast. Bezitten en niets doen is slim, hard werken is dom’, beschrijft De Geus in zijn boek. “Het is natuurlijk raar, dat je met de stijgende waarde van vastgoed in een paar jaar tijd iets opbouwt waar je normaal een leven lang voor moet werken. Dan klopt er iets niet.”

Erfbelasting

Ook de erfbelasting moet omhoog. ‘Onverdiend inkomen’ noemt De Geus het. “Veel mensen zeggen: over het geld van een erfenis is al een keer belasting betaald. Dat klopt. Maar als ik een brood koop bij de bakker, betaal ik belasting. En die bakker betaalt over de inkomsten die ik hem bezorg ook belasting. En zijn boekhouder betaalt ook weer belasting. Zo gaat het bij elke transactie. Als je erven ziet als inkomen voor het kind, is het niet meer dan logisch, volslagen logisch zelfs, om er belasting over te betalen.”