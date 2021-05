Amerikaanse economen voorspellen grootste economische groei VS in ruim 35 jaar

Het bijprinten van honderden miljarden dollars houdt de Amerikaanse economie vooralsnog fier overeind. Gezaghebbende economen in het land voorspellen de grootste economische groei in de VS in 37 jaar.

Dat blijkt uit een enquête van de National Association for Business Economics (NABE). De ondervraagde economen gaan uit van een plus van 6,5 procent. Daarmee zijn ze veel optimistischer dan tijdens de vorige vragenronde in maart toen nog een groei van 4,8 procent werd geraamd.

De Amerikaanse economie zou een opmerkelijke veerkracht vertonen. Het herstel van de grootste economische neergang sinds de jaren dertig gaat daardoor veel sneller dan verwacht.

De gigantische economische steunpakketten vormen de basis van het herstel. Vorig jaar is er al voor 4000 miljard dollar aan steun goedgekeurd. In maart gooide president Joe Biden daar nog eens 1900 miljard dollar bovenop.

Spelbreker is mogelijk wel de oplopende inflatie, die net als in Europa ook in de VS al voorzichtig de kop opsteekt. Vorig jaar bedroeg de geldontwaarding nog 1,2 procent, dit jaar verwachten de economen dat dat percentage oploopt naar 2,8 procent.

Twee derde van de ondervraagde economen denkt dat de werkgelegenheid volgend jaar al weer op pre-pandemisch niveau kan liggen. Ruim een derde denkt dat coronavarianten die resistent zijn voor de vaccins de grootste bedreiging vormen voor het economisch herstel. Ook de volatiele aandelenmarkt en een lage vaccinatiebereidheid kunnen de pret bederven.