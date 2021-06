Buiten Nederland wèl veel meer faillissementen na corona

Het aantal faillissementen ligt sinds corona in Nederland veel lager dan in andere landen in Europa. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan deze ontwikkeling niet los gezien worden van het palet aan steunmaatregelen door de Nederlandse overheid. De steunmaatregelen verschillen namelijk per land.

Volgens het statistiekbureau is in Nederland sprake van een historisch laag niveau van faillissementen. Sinds de coronacrisis losbarstte nam het aantal faillissementen kwartaal op kwartaal af. In de Europese Unie liggen de zaken anders. Daar daalde in het tweede kwartaal van vorig jaar het aantal faillissementen nog. Daarna is sprake van een toename.

Bij slechts drie EU-landen die data aan het Europese statistiekbureau Eurostat leverden was het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar ook hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Roemenië was de toename met 150 procent het sterkst. Ook in Spanje is het aantal faillissementen meer dan verdubbeld.

In België, Frankrijk en Duitsland lag het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2021 lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In die landen werd naast steunmaatregelen zoals in Nederland ook ingezet op een specifieke maatregel ter voorkoming van faillissementen. De daling van het aantal faillissementen in ons land was relatief sterker.

