De hemel: een abonnement op bijzondere chocolade

Tony Chocolonely heeft zojuist een gloednieuwe abonnementsformule gelanceerd. Leden van Tony’s Chocolate Club krijgen iedere maand een doos toegestuurd met chocoladerepen met de nieuwste smaken. Voorlopig is het abonnement wel enkel beschikbaar in Nederland. Dat meldt Surfmonkey.

Voor 12,50 euro per maand krijg je dan aan het begin van iedere maand een doos met vier halve repen in “twee nieuwe exclusieve smaken” en een klassieke Tony’s reep.

Je hebt de keuze uit een tijdelijk-smullen-abonnement van 3, 6 of 12 maanden dat ideaal is om iemand cadeau te doen of een doorlopend-genieten-abonnement. Dat laatste kan je zelf online altijd activeren, pauzeren of opzeggen wanneer je wil, het eerste stopt vanzelf na de afgesproken tijdsduur.