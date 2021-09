Manipuleert Rusland de gasprijs? Waarschijnlijk wel

Gas is vijf keer zo duur geworden in een jaar tijd. Daar zijn allerlei redenen voor maar Moskou is er één van. Poetin zet de gaskraan bewust maar op een kier, klinkt het onder critici.

Maandag kostte een kubieke meter gas 75 cent. Normaal gesproken schommelt die prijs tussen de 10 en 30 cent, schrijft NRC. Natuurlijk, dat er niet of nauwelijks nog gas uit Groningen komt, is een flinke aderlating voor de Nederlandse energievoorziening. En ook helpt het niet mee dat de vraag in Azië zo groot is. Maar daarnaast manipuleert Rusland ook bewust de gasprijs, denken veel experts en politici.

Belangrijkste reden: de Russische levering van gas blijft achter bij die van voor de pandemie. "Poetin heeft de wereldwijde gascrisis, en de daarmee samenhangende Europese crisis, gebruikt zoals hij altijd de kans grijpt om Europa geopolitiek te verzwakken”, schrijft de Duitse gasexpert Frank Umbach in een reactie aan NRC.

Zeker met de winter in zicht, is dat niet zo prettig. Het Europees Energieagentschap (IEA) drong vorige week al aan bij de Russen: "Het IEA vindt dat Rusland meer zou kunnen doen om de beschikbaarheid van gas voor Europa te vergroten en te zorgen dat de opslagen voldoende worden gevuld ter voorbereiding op de winter."

Of Gazprom echt leveringsproblemen heeft, is onduidelijk en voor Nederlandse deskundige Jilles van den Beukel ook minder interessant. "We kunnen niet bij Gazprom onder de motorkap kijken”, zegt hij. "Misschien kan Gazprom niet meer leveren, maar de bv Rusland kan dat zeker wel. Het is aan Poetin om Gazprom te manen extra gas in te kopen bij andere Russische gasleveranciers.”