ABN Amro: Blockchain maakt binnenkort makelaars, bankiers en notarissen overbodig

Notarissen, bankiers en makelaars, we hebben ze binnenkort niet meer nodig, voorspelt ABN Amro. Dan regelen we dergelijke diensten gewoon zelf via de blockchain, zo staat in een nieuw rapport van de bank.

De bank verwacht dat er een 'protocoleconomie' zal ontstaan, waarin wordt gewerkt met geautomatiseerde contracten op de blockchain. De verificatie door bijvoorbeeld notarissen is dan niet meer nodig. Dat is een stuk goedkoper en efficiënter, schrijft de bank.

"Je hebt nu veel intermediairs die noodzakelijk zijn. Dat gaat veranderen", zegt auteur Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro. "Bepaalde taken zullen verdwijnen of de marges zullen erg naar beneden gaan."

"Een makelaar zal nog altijd kopende en verkopende partijen bij elkaar kunnen brengen", noemt Wessels als voorbeeld. "Maar taxaties zullen geautomatiseerd worden, omdat de kenmerken van elk huis in één database staan."

Ook de uitgifte van aandelen en obligaties kan via de blockchain, waardoor adviseurs van banken overbodig worden.

Hoe lang het nog duurt voor zulke beroepen niet meer nodig zijn, is lastig te zeggen, stelt de bank. Dat hangt onder meer af van regelgeving en technologische ontwikkeling.

De blockchain is een decentrale, digitale database, waarbij opgeslagen informatie niet meer kan worden gewijzigd en voor iedereen te controleren is. De tussenpersoon die nu die functie nog heeft, is dan dus overbodig.