ABN Amro: Door hogere gasprijzen verdampt winst bedrijven

De winst komt in een groot aantal sectoren onder druk te staan door de hoge gasprijzen. Raffinaderijen en aardoliebedrijven zullen zelfs fors verlies maken.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van ABN Amro naar de gevolgen van de hogere gasprijzen voor 20 sectoren, waar de Volkskrant over schrijft. De glastuinbouw, de papier- en kartonindustrie, de basischemie en de basismetaalindustrie verbruiken het meeste gas. Bij glastuinders bedragen gaskosten 15 procent van de omzet. Als ze de hogere kosten niet volledig door kunnen rekenen aan de afnemers, krijgen ze problemen met hun winst.

Grootverbruikers van gas werken meestal met variabele tarieven, omdat vaste tarieven te duur zijn. Zij kampen dus direct met hogere kosten. Ook in 2022 verwacht ABN nog een gasprijs van 30 euro per megawattuur, 50 procent hoger dan bij de eerdere raming. Pas in 2023 normaliseert de prijs.

Branchevereniging Glastuinbouw Nederland verwacht dat tuinders hun kassen deels leeg zullen laten, wat leidt tot slechtere oogsten. Ze kunnen alleen hogere prijzen vragen als er geen goedkopere import komt uit bijvoorbeeld Spanje.

De bank concludeert verder dat consumenten minder te besteden hebben door de hogere gasprijzen en minder vertrouwen krijgen in de economie waardoor ze meer de hand op de knip zullen houden.