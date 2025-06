Test: havermelk is duur water met wat haver

Steeds meer mensen willen geen koemelk meer drinken. Een populair alternatief is havermelk. De consumentenbond onderzocht wat je binnenkrijgt als je havermelk drinkt. Het antwoord: niks gevaarlijks, maar ook niks nuttigs.

Je koopt water met wat haver en met stoffen die de drank goed moeten houden en stabiliseren. En er is wat calcium toegevoegd, om het op melk te laten lijken. Maar dat lijkt havermelk niet, omdat er te weinig kalk is toegevoegd en dat veel andere stoffen die melk gezond maken ontbreken.

Aan sommige merken haverdrank zijn ook vitamines toegevoegd. Maar dan weer niet aan de biologische merken, omdat je het dan niet biologisch mag noemen. Aan de niet-biologische versies is zo veel toegevoegd dat het volgens de Wereld Voedselorganisatie tot de ultra bewerkte voedingsmiddelen moet worden gerekend. En in het algemeen is het gezonder die categorie te mijden.

Haverdrank mag geen havermelk heten, omdat het geen melk is. En uit de test van de Consumentenbond valt te concluderen dat dat in alle opzichten waar is.

Als je de haverdrank ook wilt gebruiken voor je latte en cappuccino moet je de barista-variant kopen. Zijn nog meer stoffen aan toegevoegd.

Als je toch havermelk wilt, is het veel goedkoper om het zelf te maken. Dan vermijd je ook alle toevoegingen.

100gram (volkoren)havervlokken grof of havermout

Water

700ml koud water

INSTRUCTIES