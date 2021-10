Prefabwoningen populair: in één dag een compleet huis

Het is eigenlijk een vrij simpele oplossing voor de woningnood: de prefab-woning. In een dag zet je een huis neer, inclusief keuken en badkamer. Gemeenten staan in de rij, schrijft RTL Nieuws.

"In de fabriek worden ze in zes dagen gebouwd. Bij het plaatsen van de woningen op locatie hoeft de woning alleen op de fundering geplaatst te worden en aangesloten te worden op nutsvoorzieningen als elektra en riolering. We kunnen deze huizen binnen een dag plaatsen", zegt Willem van Tilburg, mede-eigenaar van StartBlock.

De indeling van de woningen is steeds hetzelfde, de badkamer en keuken zitten er al in. Ook aan de vloeren en muren hoeft niets meer te worden gedaan. Een groot deel van de woning is van hout gemaakt met steenstrips aan de buitenkant. "90 procent van de woning is circulair", aldus Van Tilburg. "Als je het ooit afbreekt, kun je de materialen hergebruiken, zelfs de kozijnen."

De woningen zijn wel slechts 50 vierkante meter groot en ze moeten per vier worden neergezet, want alleen de buitenmuren van de buitenste twee zijn volledig geïsoleerd. Maar doordat de huizen vooral hoog zijn en niet zo breed, is er relatief weinig bouwgrond nodig.

En duur is het ook al niet. "Als je een woning uit de jaren vijftig opknapt zijn ze per huis ook 80.000 euro kwijt. Onze prefabwoningen kosten 100.000 euro exclusief btw. Inclusief grond en inclusief btw ben je gemiddeld, afhankelijk van de grondprijs 160.000 euro kwijt."