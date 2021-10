Tesla nu ook biljoen dollar waard na megaorder Hertz

Het aandeel Tesla stijgt maandag zo hard op de beurs dat het bedrijf nu meer dan 1 biljoen dollar waard is. Dat is duizend miljard dollar en komt omgerekend neer op zo'n 860 miljard euro. Tesla is pas het vijfde Amerikaase bedrijf dat die mijlpaal slecht. Aanleiding voor de grote plus was een miljardenorder van verhuurbedrijf Hertz dat 100.000 elektrische auto's zou hebben besteld bij Tesla.

Het aandeel Tesla steeg na dat nieuws een kleine 10 procent op de beurs en dat was genoeg om de grens van 1 biljoen dollar te doorbreken. Daarmee gaat Tesla techbedrijven Apple, Microsoft, Amazon en Google-moeder Alphabet achterna. Sinds begin dit jaar werd een aandeel Tesla al meer dan 40 procent meer waard. De producent van elektrische auto's passeerde onlangs Facebook al in beurswaarde waarmee het het op vier na waardevolste beursgenoteerde bedrijf uit de Verenigde Staten te worden.

Voor topman Elon Musk betekent de koersstijging van maandag dat zijn vermogen verder toeneemt. Eind vorige week werd zijn vermogen al op meer dan 250 miljard dollar geschat door persbureau Bloomberg. Zakenbank Morgan Stanley voorspelde al dat Musk de eerste biljonair zou kunnen worden. Dat zou vooral komen omdat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX nog veel meer waard kan worden, al wordt Tesla dus ook nog steeds meer waard. De tweede miljardair op de lijst met rijkste mensen, Amazon-oprichter Jeff Bezos, is volgens Bloomberg minder dan 200 miljard dollar waard.