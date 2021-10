“Als je kerstcadeaus wilt, koop ze dan nú”

Er komen in Europa lege schappen in de winkels, ook voor kleding en schoenen, voorspelt de baas van PUMA aan Bloomberg. De CEO, Björn Gulden, zegt dat consumenten nu kerstcadeaus moeten kopen als ze er zeker van willen zijn dat ze krijgen wat ze willen, en wanneer ze het willen. Hij geeft deze raad vanwege de puinhoop waarin de wereldwijde toeleveringsketens zich bevinden.

Gulden zei dat hij dat advies kortgeleden aan zijn vrouw heeft gegeven. “Er zullen rekken in de detailhandel zijn die leger zijn dan je zou willen als je kerstinkopen gaat doen,” zei hij tijdens een telefoongesprek met verslaggevers.

Vooral de schoenen- en kledingbranche heeft moeite om aan de vraag te voldoen na de fabriekssluitingen in Vietnam, die van eind juli tot midden oktober hebben geduurd.

Aangezien het normaal drie maanden duurt voor producten van de fabrieksvloer naar de winkelrekken gaan, zei Gulden, is het tekort aan schoenen en kleding dat in die periode is gemaakt nog niet op de markt en zal dat pas dit kwartaal en volgend jaar gebeuren.