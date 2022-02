Gebruik dit trucje als je goedkoper een vakantie wilt boeken

Mogelijk inspireert het druilerige weer je om op zoek te gaan naar een zonnig oord voor de zomervakantie. Wil je net boeken, maar is de prijs plotseling hoger? Pas dan dit trucje toe.

Je kent het vast: je zit naar vliegtickets te kijken en als je een paar dagen later besloten hebt welke je wil, is de prijs plots omhoog gegaan. Wachten heeft meestal geen zin. Wat wel werkt? Op een ander ip-adres boeken. Of wat nog beter is: zet je incognito-modus aan in Google.

De prijs wordt namelijk simpelweg hoger doordat het algoritme van de boekingssite doorkrijgt wat jij wilt. Als jij voor de tweede keer een ticket of vakantieadres bekijkt, gaat de zoekmachine ervan uit dat je echt geïnteresseerd bent en dus ook wel iets meer wilt betalen.

De incognito-modus maakt dat de boekingssites je niet meer herkennen. Maar hoe zet je hem aan? Bij Google Chrome ga je naar de drie puntjes rechtsboven in je scherm en klik je op 'nieuw incognitovenster' (de derde van boven). Op iPad of iPhone klik je onderin je browser op de tabbladen en dan op 'privé'.