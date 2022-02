Europese Unie staat open voor bitcoin: ‘We moeten ze wel goed reguleren’

De opmars van bitcoin en andere cryptovaluta zet gestaag door. Zelfs de Europese Unie staat er nu voor open. Wel is regelgeving cruciaal.

Dat zei EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson op een veiligheidsconferentie in München. “Ik voel me niet ongemakkelijk bij digitale valuta, maar we moeten ze wel goed reguleren.” Ze wees er onder meer op dat criminelen en terroristen geen misbruik moeten kunnen maken van de anonimiteit die de blockchain, de technologie achter cryptovaluta, biedt.

De Eurocommissaris gaf toe dat ze zich een spelbreker voelde door zo te hameren op veiligheid en regulatie. Maar ze maakte wel duidelijk dat de EU veel meer openstaat voor cryptovaluta dan bijvoorbeeld China.

Over het algemeen blijven cryptovaluta vooral beleggingsobjecten. Bitcoin wordt ook wel 'het digitale goud' genoemd. De cryptomunt fluctueert zo sterk in waarde dat van een betaalmiddel geen sprake kan zijn.