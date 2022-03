Bij McDonald’s verdien je beter dan in het leger

Sinds de Russische aanval op Oekraïne heeft Nederland besloten dat de defensie-uitgaven moeten voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent. Er komt dus nog eens 2 miljard euro extra beschikbaar.

NRC vroeg militairen op LinkedIn waar dat geld aan besteed moet worden. Veelgehoord antwoord: hogere salarissen. "Nu verdient een medewerker bij de McDonald’s een hoger uurloon dan een soldaat, en dat is, gezien de werkzaamheden, ronduit belachelijk”, mailt een oud-onderofficier. "Het zijn mensen die werk doen, zodat Nederland rustig kan slapen.”

Voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging, Niels van Woensel zegt zelfs dat het nog erger is. "Het basissalaris van een beginnende soldaat is zo laag dat het met toeslagen moet worden aangevuld tot het minimumloon.” Er zijn toeslagen voor trainingen en uitzendingen. "Terwijl die zijn bedoeld als extra”, zegt Van Woensel, „als compensatie voor het feit dat ze vaak lang van huis zijn en hun werk doen onder zware en gevaarlijke omstandigheden.”

Nederland is in de afgelopen decennia steeds minder uit gaan geven aan defensie. Dat voelden de militairen in de portemonnee. De koopkracht van soldaten daalde met 20 procent. "Tot midden jaren negentig van de vorige eeuw had ik een goed loon", zegt de voormalige onderofficier. Dat veranderde volgens hem rond de eeuwwisseling. "Veel gunstige regelingen werden ingetrokken, de uitzendingen werden meer en heftiger, er moest harder gewerkt worden, met minder maandloon, en minder middelen.”

Veel militairen stappen na verloop van tijd dan ook over naar beter betalende werkgevers. Er zijn al jaren zo'n 9.000 vacatures bij defensie.