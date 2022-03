Slachtoffer ‘boilerroomfraude’ voor 1,5 miljoen euro opgelicht: bank niet aansprakelijk

Een Nederlandse vrouw is voor 1,5 miljoen euro opgelicht door een netwerk van malafide beleggingswebsites en adviseurs, die haar wisten te overtuigen haar geld over te maken. De Rabobank hoeft de schade niet te vergoeden.

Dat blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut Kifid, waar de vrouw aanklopte. Ze vindt dat de Rabobank haar meer had kunnen beschermen tegen de oplichters, zeker omdat een bankier van de bank haar nog had geholpen met geld overmaken. Van de andere kant waren er online meerdere waarschuwingen te vinden over de oplichters. De bank wijst dan ook op haar eigen verantwoordelijkheid.

De vrouw stuurde meerdere keren grote sommen geld. Ze had telefonisch contact, waarbij ze onder druk werd gezet en gaf de beleggingsfraudeurs via internet toegang tot haar computer.

Kifid oordeelt dat de bank in dit geval vooral als betaaldienstverlener heeft opgetreden. De vrouw heeft doelbewust het geld overgemaakt naar een bankrekening buiten de EU.

Bij boilerroomfraude bieden fraudeurs waardeloze aandelen of financiële producten aan. Gedupeerden worden gelokt met beloftes van hoog rendement en hebben weinig tot geen mogelijkheden om hun geld terug te krijgen, aangezien de malafide bedrijven gevestigd zijn in niet-coöperatieve rechtsgebieden.