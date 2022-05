Europa tikt Nederland op de vingers: ‘Economie uit het lood door hypotheekrenteaftrek’

De hypotheekrenteaftrek, de personeelstekorten, de schijnconstructies op de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel, Brussel heeft nogal wat aan te merken op hoe Nederland de zaken aanpakt. Vooral het belastingvoordeel op huizenbezit is de Europese Commissie een doorn in het oog.

"Er zijn steeds meer tekenen van overwaardering op de huizenmarkt”, zo staat in de jaarlijkse analyse van de Europese Commissie over de sterke en zwakke punten van onze economie. "Hoewel de hypotheekrenteaftrek geleidelijk wordt afgebouwd, is de verlaging slechts gedeeltelijk en blijft het belastingvoordeel genereus.” Brussel hekelt de grote nationale schuldenberg en adviseert al jaren om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen.

Maar waren de adviezen van de commissie tot nu toe altijd vrijblijvend nu - op verzoek van Nederland - moeten ze meer worden opgevolgd om aanspraak te maken op de Brusselse coronasteun. Toch verwacht Den Haag wel weg te komen met het overeind houden van de hypotheekrenteaftrek en enkel iets te doen aan de huurmarkt. Een commissie-ambtenaar: "Het is geen geheim dat de commissie liever had gezien dat de hypotheekrente wel wordt aangepakt.”

Verder wil Brussel dat Nederland eindelijk aan de slag gaat met de hervorming van het pensioenstelsel en de aanpak van schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Ook vindt de Europese Commissie dat vrouwen en allochtonen meer moeten werken om zo de personeelstekorten aan te pakken. Tenslotte moet Nederland sneller afkicken van fossiele brandstoffen.