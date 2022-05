Michael verloor 180.000 euro door cryptofraude: “Mijn gezin weet van niets”

Met investeren in cryptovaluta is niet veel mis, waar je wel goed voor moet uitkijken zijn fake platforms en frauduleuze websites. Michael (64) vertelt aan Vlaamse krant HLN hoe hij werd opgelicht en 180.000 euro verloor. “Ik ben normaal heel kritisch van aard, maar werd gehypnotiseerd.”

“Mijn vrouw en kinderen weten hier helemaal niets van. Thuis sta ik in voor alle administratie. Gelukkig maar, want anders zou het mijn beste dag niet zijn. Ik spreek hier over een verlies van zo’n 180.000 euro in totaal," begint de recent gepensioneerde Michael (gefingeerde naam).

Hoe het begon? “Ik was op internet aan het surfen en was al even op zoek naar manieren om ons spaargeld goed te laten renderen. Ik belandde op een ‘nieuwssite’. Bij een van de artikels met Gert Verhulst op de foto stond iets à la: de banken zijn bevreesd, want alle Belgen worden rijk dankzij crypto. Ik besloot erop te klikken en niet veel later werd ik gecontacteerd door Infinitrade, een zogezegde bank in Engeland. Via een overschrijving naar hen deed ik een zogezegde Bitcoin-belegging van zo’n 15.000 euro. Het contact verliep er stroef en al snel had ik door dat mijn geld in rook was opgegaan”, vertelt hij.

Gehypnotiseerd

Even later kreeg Michael plots een telefoontje van een bedrijf uit Engeland. “Zij waren op de hoogte van mijn probleem met Infinitrade en garandeerden dat ze mij konden helpen met hun antiwitwascel. Ik kreeg een mailtje van ene Chris Wilder. Hij stelde me voor om geld te storten op een nummer van Binance, wat officieel is, en dat ik zo snel mijn eerder verlies zou kunnen recupereren. Ze lieten me AnyDesk installeren om zo mijn pc te kunnen overnemen en vroegen steeds meer geld.”

“Waarom ik daar telkens op ben ingegaan? Ik ben normaal gezien zeer kritisch en sceptisch van aard. Op dat ogenblik leek ik gehypnotiseerd. Je rolt erin en raakt er niet meer uit. En als je al veel geld hebt overgeschreven, dan doe je er alles aan om dat terug te krijgen. Tot ik plots tegen mezelf heb moeten zeggen: stop, nu.”