KLM-piloten ontduiken nog altijd belasting via Antillen en Spanje

Bijna twee jaar geleden bleek dat enkele honderden KLM- en Transavia-piloten belasting ontwijken. Zij wonen in het buitenland - vaak op de Antillen - en vliegen gratis met KLM van en naar hun werk. Dat kan heel gunstig uitpakken voor hun belastingaangifte.

Het kabinet had geeist dat KLM niet langer zou meewerken aan de belastingvermijding van de dikbetaalde piloten. Dat was een voorwaarde voor de 2 miljard corona-steun. KLM heeft zich niet aan die voorwaarde gehouden.

De meeste piloten wonen in Spanje, gevolgd door een scala aan andere landen binnen Europa waaronder België, Italië, Frankrijk, Duitsland en Malta en buiten Europa zoals het Verenigd Koninkrijk, de Antillen, de Verenigde Staten en Canada.

Sinds het begin van de coronacrisis is aan KLM tot nu toe in totaal € 6,5 miljard aan steun verleend. Dat komt neer op € 240.000 per werknemer. Een van de voorwaarden is de toezegging van KLM dat ‘mogelijke medewerking aan of facilitering van belastingontwijking door werknemers wordt beëindigd’.

Een andere belangrijke voorwaarde voor de staatssteun was een structurele afname van de kosten met ten minste 15 procent. Maar KLM geeft over die bezuiniging van honderden miljoenen niet thuis, zegt de toezichthouder.