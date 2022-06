Oekraïners nu al uitgebuit in kassen Westland: ‘Het zijn maffiapraktijken’

Oekraïense vluchtelingen hebben nauwelijks hun koffers uitgepakt of ze worden al uitgebuit in de kassen van het Westland. Dat blijkt uit documenten van vakbond CNV en gesprekken van RTL Nieuws met Oekraïners.

Een aantal vluchtelingen heeft bijvoorbeeld een wurgcontract getekend bij het Poolse uitzendbureau Janpol. "Volstrekt immoreel en verwerpelijk", zegt Henry Stroek van vakbond CNV Vakmensen. "Er staat onder meer dat werknemers bij een overtreding van de regels gedeporteerd kunnen worden naar Oekraïne."

En die regels zijn streng. Zo volgt er een boete als de werknemers contact op durven nemen met de tuinbouwer over arbeidskwesties. Als ze stoppen voor het einde van hun contract van drie maanden moeten ze 20 procent salaris inleveren.

Een Oekraïense vrouw vertelt aan RTL Nieuws: "Er gaat een bedrag van ons salaris af voor belasting, maar ook voor ons onderdak en vervoer. Hoeveel dat is, weten we niet. Van mensen die al langer voor Janpol werken, horen we dat iedereen verschillende salarissen krijgt voor hetzelfde werk." Een ander vervolgt: "Ze hebben al onze gegevens, en we weten niet wat er met ons gebeurt als we kritiek hebben. Het zijn maffiapraktijken."

Het Coördinatiecentrum Tegen Mensenhandel (Comensha) vindt zelfs dat de Nederlandse tuinbouwers en Poolse uitzendbureaus zich schuldig maken aan mensenhandel, doordat ze 'grof misbruik maken van andermans kwetsbare positie'. "Deze werkgevers weten heel goed weet dat ze volstrekt fout bezig zijn."