De 10 slechtste luchthavens met de meeste vertragingen

Schiphol mag in het nieuws zijn, het kan erger. Bloomberg onderzocht op welke Europese luchthavens in juni de chaos en vertraging het grootst is. De winnaar: Brussel.

Brussels Airport (BRU)

Brussel, België

72% vertraagd, 2,5% geannuleerd



Luchthaven Frankfurt International (FRA)

Frankfurt, Duitsland

68% vertraagd, 7,8% geannuleerd



Eindhoven Luchthaven (EIN)

Eindhoven, Nederland

67% vertraagd, 1,8% geannuleerd



Luchthaven Luton (LTN)

Londen, Verenigd Koninkrijk

66% vertraagd, 2,7% geannuleerd



Luchthaven Liszt Ferenc International (BUD)

Boedapest, Hongarije

65% vertraagd, 2,1% geannuleerd



Luchthaven Lissabon (LIS)

Lissabon, Portugal

65% vertraagd, 4,8% geannuleerd



Luchthaven Charles de Gaulle (CDG)

Parijs, Frankrijk

62% vertraagd, 3,1% geannuleerd



Luchthaven Schiphol (AMS)

Amsterdam, Nederland

61% vertraagd, 5,2% geannuleerd



Luchthaven Cote D'Azur (NCE)

Nice, Frankrijk

60% vertraagd, 3,4% geannuleerd



Luchthaven Gatwick (LGW)

Londen, Verenigd Koninkrijk

59% vertraagd, 1,4% geannuleerd

De meest stipte in juni:

Luchthaven Bergamo/Orio al Serio (BGY)

Bergamo, Italië

3% vertraagd, 1,0% geannuleerd



Luchthaven Gran Canaria (LPA)

Gran Canaria, Spanje

8% vertraagd, 0,3% geannuleerd



Luchthaven Otopeni International (OTP)

Boekarest, Roemenië

10% vertraagd, 1,7% geannuleerd



Luchthaven Dublin International (DUB)

Dublin, Ierland

15% vertraagd, 1,6% geannuleerd



Luchthaven Fontanarossa (CTA)

Catania, Italië

16% vertraagd, 1,1% geannuleerd



Luchthaven Adolfo Suarez-Barajas (MAD)

Madrid, Spanje

19% vertraagd, 0,4% geannuleerd



Luchthaven Alicante (ALC)

Provincie Alicante, Spanje

20% vertraagd, 3,4% geannuleerd



Luchthaven Marseille (MRS)

Marseille, Frankrijk

20% vertraagd, 2,0% geannuleerd



Orly Veld (ORY)

Parijs, Frankrijk

21% vertraagd, 1,2% geannuleerd



Malaga Luchthaven (AGP)

Malaga, Spanje

24% vertraagd, 3,3% geannuleerd