ABN Amro rekent op zware tijden: “Zo goed als zeker dat bedrijven omvallen”

Nu de coronasteun is weggevallen kan het niet anders dan dat er bedrijven failliet gaan, stelt ABN Amro. Met name in de industrie, leisure, retail, food en bouw krijgen bedrijven het zwaar in de tweede helft van dit jaar.

"Dat er meer bedrijven gaan omvallen lijkt zo goed als zeker”, zegt sectoreconoom industrie Albert Jan Swart in de Telegraaf. "Maar omdat er zoveel risico’s tegelijkertijd spelen, blijft uitermate onzeker waar de hardste klappen gaan vallen.”

Bedrijven hebben een gezamenlijke belastingschuld van 21 miljard euro. Maar ook het consumentenvertrouwen heeft een dieptepunt bereikt. Bovendien worden grondstoffen en energie alleen maar duurder en loopt de rente almaar op.

Swart legt uit dat er verschillende scenario's mogelijk zijn. "Er hangt heel veel af van de energiecrisis en hoe overheden dit gaan aanpakken. Als Duitsland de industrie op rantsoen zet, kan dat bijvoorbeeld een deel van de auto-industrie stil leggen en dat heeft ook gevolgen voor Nederlandse toeleveranciers. Ook als de gascrisis hier minder groot is.”