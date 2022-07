Het cijferseizoen barst komende week los op de beurzen. Beleggers aan het Beursplein verwerken onder meer resultaten van grote bedrijven als chipmachinefabrikant ASML en verfconcern AkzoNobel. Op Wall Street is het de beurt aan Netflix en Tesla. Daarnaast gaat de aandacht vooral naar de politieke crisis in Italië, het heropstarten van gaspijpleiding Nord Stream 1 tussen Rusland en Duitsland en de Europese Centrale Bank (ECB). Die laatste zal donderdag naar verwachting voor het eerst sinds 2011 zijn rentetarieven verhogen.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, werd de drukke cijferperiode afgelopen week al ingeluid door handelsupdates van grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase en Citigroup. Maandag volgen Bank of America en Goldman Sachs nog. Dan komt ook technconcern IBM met zijn cijfers. Naast de al genoemde bedrijven Netlflix en Tesla, laten in de dagen erna ook medisch concern Johnson & Johnson, uitzender ManpowerGroup, sigarettenmaker Philip Morris en Twitter weten hoe het financieel met ze gaat.

In Nederland komt het cijferseizoen woensdag pas echt op gang, als AkzoNobel en ASML hun resultaten naar buiten brengen. Van chipfondsen ASMI en Besi, groothandel Sligro, winkelvastgoedbedrijf Wereldhave en Beter Bed wordt deze week eveneens een cijferbericht verwacht.

ECB

De ECB kondigde bij zijn vorige rentevergadering al aan dat de rente bij het rentebesluit in juli omhoog zou gaan. Later dit jaar zou de rente dan verder kunnen oplopen. Daarmee wil de centrale bank de hoge inflatie in het eurogebied beteugelen. Maar inmiddels zijn er bij veel economen ook twijfels over hoe ver de ECB met deze nieuwe koers kan gaan, nu de economie op de rand van een recessie lijkt te balanceren. Hierover hopen beleggers donderdag meer duidelijkheid te krijgen.

In de tweede helft van de week wordt de grote vraag of Rusland de gasleveringen aan Duitsland hervat als het geplande onderhoud aan de Nord Stream 1-pijpleiding klaar is. De vrees bestaat dat Moskou de gaskraan niet meer open draait.

Op de financiële markten wordt verder de politieke crisis in Italië scherp in de gaten gehouden. Honderden Italiaanse burgemeesters, vakbondsleiders en werkgeversorganisaties hebben al een klemmend beroep gedaan op premier Mario Draghi om op zijn post te blijven en zijn hervormingsagenda voort te zetten. Vrijdag weigerde de Italiaanse president het ingediende ontslag van Draghi als leider van een regering van nationale eenheid. De voormalige ECB-baas wilde opstappen als premier nadat coalitiepartner Vijfsterrenbeweging niet had meegedaan aan een cruciale vertrouwensstemming.