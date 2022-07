Gazprom kan geen gas meer leveren: ‘Code rood voor Europa’

Door 'overmacht' kan Gazprom geen gas meer leveren, zo heeft het aan onder meer de grote Duitse gasimporteur Uniper laten weten. Het is nu code rood voor Europa.

Er werd al gevreesd dat Poetin de huidige onderhoudswerkzaamheden aan de Nord Stream 1-gasleiding zou aangrijpen om de levering van gas ook daarna stil te leggen.

Schaakspel

"Ik denk dat het te vroeg is om hardop te zeggen dat Nord Stream 1 echt dicht gaat, maar het wordt wel steeds waarschijnlijker", zegt Jilles van den Beukel, energie-analist van het The Hague Centre for Strategic Studies tegen de NOS. "Poetin speelt een schaakspel en van de veertig zetten, is dit ongeveer de dertigste. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar het is wel een patroon dat er steeds minder gas uit Rusland komt."

Force majeure, of overmacht, is een reden om niet te hoeven voldoen aan de afgesloten contracten met Europese gasimporteurs. Dit excuus wordt dan ook niet geloofd.

Kwart van volume

Op dit moment komt zo'n 40 procent van al het gas via de Nord Stream 1 Europa in. Eerder al zijn de leveringen flink teruggeschroefd. "Op dit moment geeft Poetin ongeveer een kwart van het volume van 2019, voor het tienvoudige van de prijs", zegt Van den Beukel. "Hij verdient dus 2,5 keer meer dan in normale tijden."

Code rood

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) luidde gisteren al de noodklok: Europese landen moeten zo snel mogelijk hun gasverbruik omlaag brengen en de voorraden aanvullen. "Deze winter kan een historische test voor de Europese solidariteit worden", zegt directeur Fatih Birol.

Volgens de IEA doet Europa nog niet genoeg om grote tekorten in de winter te voorkomen. "Het is code rood voor Europa omdat Rusland steeds meer de gastoevoer afknijpt, gecombineerd met andere leveringsproblemen", schrijft Birol. "De komende maanden zijn cruciaal."