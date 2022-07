Klanten van gigantische vermogensbeheerder verliezen 1700 miljard euro in half jaar

's Werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock uit New York is wel gewend om records te breken, maar het meest recente record is niet iets om over naar huis te schrijven. Liefst 1700 miljard euro aan vermogen van klanten is verdampt vanaf 1 januari, meer dan tweemaal het BNP van Nederland.

BlackRock werd opgericht in 1988 en groeide uit tot een krankzinnig grote vermogensbeheerder. In januari van dit jaar beheerden ze voor meer dan 10 biljoen (10.000 miljard) aan vermogen voor welgestelde klanten, bedrijven, pensioenfondsen en overheidsinstellingen over de hele wereld.

“2022 is een rampjaar voor zowel aandelen als obligaties. Er is in vijftig jaar niet zo veel geld verdampt als in de eerste helft van dit jaar”, treurt BlackRock CEO Larry Fink.

Het bedrijf is ook in Nederland actief. BlackRock bezit meer dan 1700 woningen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, voor een waarde van ongeveer 800 miljoen euro. Ze kopen op grote schaal woningen op en hoeven daarvoor geen belasting te betalen in Nederland door een fiscale truc met geldstromen via de Kaaimaneilanden en Jersey.