Het was nog nooit zo druk op de Europese vakantiewegen

Er zijn meer Europeanen dan ooit met de auto op vakantie. Resultaat: de wegen zijn op vakantieroutes overvol, ook buiten de weekeinden. Dat zegt de ANWB tegen het AD.

,,We zien dit jaar iets nieuws: de drukte begint al op vrijdag'', zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale. ,,De zwarte zaterdagen waren dit jaar zaterdag én vrijdag én zondag. Het is heel de week druk. De files zijn misschien niet langer dan andere jaren, maar de opgetelde totale vertraging is veel forser. Ook op een zondag heb je gewoon twee uur vertraging als je uit Spanje terugkomt. Dit is de drukste zomer op de Europese wegen ooit.''

De ellende is nog niet voorbij. De twee zwarte zaterdagen zijn geweest, maar heel augustus blijven de weekeinden in Europa zeer druk, waarschuwt de ANWB. Op 4 september eindigt de vakantie in de regio Zuid en pas dan worden de laatste vakantiefiles verwacht.