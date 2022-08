Hitlers gouden horloge brengt meer dan een miljoen dollar op, maar er is kritiek

Een uniek gouden horloge wat ooit van Adolf Hitler is geweest, versierd met zijn initialen, hakenkruis en nazi-adelaar, is bij een Amerikaans veilinghuis onder de hamer gegaan en verkocht aan de hoogste bieder voor 1,1 miljoen dollar. Er was echter kritiek op de veiling van Joodse organisaties.

Het veilinghuis uit de Amerikaanse staat Maryland beschreef het horloge als een 'relikwie uit de Tweede Wereldoorlog van historische proporties' en dacht het horloge voor 2 tot 4 miljoen dollar te verkopen. Uiteindelijk is het horloge voor iets meer dan een miljoen dollar verkocht aan een 'Europese Jood', volgens het veilinghuis.

Hitler kreeg het horloge, gemaakt door Andreas Huber, voor zijn 44ste verjaardag op 20 april 1933. Een Franse soldaat nam in mei 1945 het horloge mee uit Hitlers buitenhuis in het Zuid-Duitse Berchtesgaden, vlakbij de Königssee.

Joodse organisaties maakten bezwaar tegen de 'afschuwelijke' verkoop. “De verkoop aan de hoogste bieder, op de open markt, is een aanklacht tegen onze samenleving”, volgens rabbijn Menachem Margolin. “De herinnering, het lijden en de pijn van anderen wordt genegeerd voor financieel gewin”, zegt hij over het horloge, dat 'weinig tot geen historische waarde' zou hebben.

Directeur van het veilinghuis Bill Panagopulos is een andere mening toegedaan: “Veel mensen doneren nazi-artefacten aan musea en instellingen”, zei hij tegen The Washington Post. “Anderen hebben het geld nodig of kiezen er gewoon voor om te verkopen. Dat is niet onze beslissing.”