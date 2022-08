Supermarktprijzen bijna 20% gestegen

In de supermarkt ben je gemiddeld 18,5 procent meer kwijt aan boodschappen dan elf maanden geleden. Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK, dat de prijzen van producten in verschillende supermarkten bijhoudt.

Het gaat om een gemiddelde, dus de verschillen tussen producten kunnen groot zijn. Zo zijn pasta, keukenpapier en brood veel meer in prijs gestegen dan gemiddeld. Chocolade, bananen en schoonmaakartikelen zijn dan weer niet of nauwelijks in prijs gestegen.

"Een gezin met twee kinderen geeft op jaarbasis zo'n 7000 tot 8000 euro uit aan boodschappen", zegt Norman Buysse van GfK tegen de NOS. "Zij betalen al snel zo'n 1500 euro meer voor dezelfde boodschappen als een jaar geleden."